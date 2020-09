🎥 📷 Le nouveau maillot away des Diables

Les Diables Rouges auraient dû lever le voile sur le nouveau maillot extérieur il y a quelques mois déjà, avant le coup d'envoi de l'Euro 2020, finalement reporté. Et c'est donc avant la deuxième édition de la Ligue des Nations que la Fédération le dévoile.

Un nouveau maillot que les Diables porteront dès samedi, au Danemark, pour le coup d'envoi de leur Ligue des Nations.

A touch of Belgium, away from home. Our new away jersey. 😍👕#ReadyForEurope #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/kv1MCdqNjM