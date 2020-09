Ansu Fati établit un nouveau record avec l'Espagne !

Auteur de son premier but avec l'Espagne face à l'Ukraine, Ansu Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja.

Pour Ansu Fati, tout semble aller plus vite que pour les autres. En l'espace de quelques jours, la pépite du FC Barcelone a connu sa première sélection avec l'Espagne, sa première cape (le 3 septembre face à l'Allemagne), sa première titularisation (ce soir face à l'Ukraine) et son premier but.

En effet, après avoir déjà provoqué le penalty qui a amené l'ouverture du score de Sergio Ramos en début de match (3ème minute), le natif de Guinée-Bissau a inscrit son premier but en sélection ce soir face à l'Ukraine dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations (32ème). De ce fait, le numéro 31 des Blaugrana a établi un nouveau record puisqu'il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de La Roja, à 17 ans et 311 jours.