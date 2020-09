Marc Grosjean dévoile les deux objectifs de Seraing, le leader actuel de D1B

Les Métallos réalisent pour l'instant un très beau début de saison en D1B. Après s'être imposé à Lommel lors de la première journée (3-5), le club sérésien s'est offert une remontada contre Deinze (3-2) lors de la deuxième journée.

Le RFC Seraing est le leader actuel de la D1B avec 6 points sur 6. "Cela ne change pas notre manière de voir les choses et notre approche de la saison. Nous avons un objectif très clair : le maintien. La cerise sur le gâteau serait de faire en sorte que nous ne soyons jamais concernés par cette lutte pour le maintien. Ne jamais devoir regarder dans le rétroviseur", confie Marc Grosjean. "Le deuxième objectif est de faire progresser l'équipe et les joueurs : les nôtres et ceux de Metz. Si nous y parvenons, nous préparerons la saison prochaine différement avec d'autres perspectives", a souligné le coach adjoint des Métallos.

Les pensionnaires du Pairay ne veulent donc pas s'enflammer avant de recevoir Westerlo dimanche soir. "Ce joli six sur six nous permet de travailler en toute sérénité et donne beaucoup de confiance à toute l'équipe et aux joueurs qui sont conscients de leurs qualités. Le meilleur médicament dans le football, c'est la victoire. Ce sera plus compliqué ce dimanche contre Westerlo, un candidat au titre confirmé qui veut retrouver l'élite du football belge", a conclu Marc Grosjean.