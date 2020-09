Marc Brys aux anges après avoir fait tomber le Standard : "Une victoire contre une équipe du top"

Oud-Heverlee Leuven a battu le Standard de Liège ce samedi (1-0). Le promu a pu fêter sa première victoire à domicile devant ses 2.000 fans présents.

Marc Brys était bien sûr très heureux après la victoire contre le Standard de Liège, mais il voulait garder les pieds sur terre après deux victoires d'affilée. "Bien sûr, nous sommes satisfaits de cette victoire contre une équipe du top, mais nous avons encore du travail à effectuer", a déclaré le coach d'OHL. "Nous ne pouvons pas encore dire que nous allons bien. Néanmoins c'était une victoire méritée et nous nous sommes bien battus après un début de match difficile. Contre Charleroi aussi, nous avons été un peu dépassés au début, mais mes joueurs ont clairement appris de cette rencontre et corrigé leurs erreurs", a souligné l'Anversois.

"Nous devons simplement continuer à engranger des points. Ce qui me satisfait le plus, c'est le sens des responsabilités qui règne dans ce groupe. Les gars qui sont encore en forme prennent tous leurs responsabilités, et on ne voit pas vraiment cela très souvent", a conclu Marc Brys.