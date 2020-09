Après les transferts, Chelsea doit maintenant prouver sur le terrain

Après un mercato XXL, Chelsea est attendu au tournant. Attention au premier virage qui est souvent le plus difficile.

La Premier League repart pour une nouvelle saison et nous offre sa traditionnelle affiche du lundi soir avec Brighton face à Chelsea. Les Seagulls ont atteint l’objectif fixé pour leur 3e saison consécutive passée depuis leur remontée, à savoir le maintien dans l’élite. Le club a perdu son milieu de terrain international australien Mooy, mais a recruté deux éléments d’expérience pour renforcer l’équipe, Adam Lallana, arrivé de Liverpool, et Joel Veltman de l’Ajax d’Amsterdam.

Meilleur buteur du club avec 10 réalisations, l’ancien Niçois Neal Maupay est resté dans le Sud de l’Angleterre, avec pour ambition de battre son total de l’an passé. Brighton a un premier gros morceau à affronter lors de cette 1re journée, avec la venue de Chelsea.

Franck Lampard, pour sa première saison à la tête de Chelsea, a réalisé un excellent travail avec une place dans le Top 4 et une finale de FA Cup. Ces résultats sont à souligner car l’ancien milieu de terrain des Blues avait été confronté à une interdiction de recrutement pour son premier mercato estival. Les jeunes ont saisi les opportunités offertes pour intégrer l’équipe, à l’image des Abraham, Mount, Reece James ou Gilmour.

Cet été, les Blues se sont lâchés avec la fin de leur sanction, et ont attiré Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr et Kai Havertz. Sur le papier, Chelsea possède une équipe à fière allure, d’autant plus, que les Kanté, Zouma, Giroud, Azpi, Kovacic sont toujours présents.

Pouvant peut-être jouer le titre, cette ambitieuse équipe de Chelsea devrait être en mesure de s’imposer à Brighton pour lancer sa saison. Les Blues ont une belle cote de 1.58, une cote facile.