Ivan Leko parle d'Eupen : "C'est une équipe complète"

En cas de victoire contre Eupen, l'Antwerp peut présenter un bilan positif (10/18) pour la première fois cette saison. C'est un match que le Great Old doit toujours gagner, selon Ivan Leko, mais il ne sous-estime certainement pas les Pandas.

Ivan Leko s'est montré élogieux envers Eupen : "Ce n'est plus l'équipe qui entrait sur le terrain pour marquer le plus de buts possible, sans penser à la défense. Ils ont un bon bloc solide et quatre ou cinq bons gars à l'avant".

Le Croate est quand même impressionné par les noms qui se trouvent aujourd'hui dans le noyau eupenois. "Poulain, Vazquez et Adriano. Musona et Peeters connaissent très bien le championnat. L'attaquant arrivé en provenance de Salzbourg (Prevljak, ndlr) a également un beau CV et autour de lui, il y a de jeunes ailiers rapides. Amat est un bon joueur et derrière lui se trouve l'un des meilleurs jeunes gardiens de but du pays, Ortwin De Wolf. C'est une équipe complète".

Mais l'Antwerp doit gagner. De plus, c'est leur premier match devant leurs supporters. "Bien sûr, nous ne devons pas les sous-estimer. Ce n'est tout simplement pas possible en Belgique. Si on leur offre trop d'espaces, on aura des ennuis. On a vu cela contre Gand", a conclu Leko.