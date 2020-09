Philippe Montanier : "Nous nous sommes retrouvés dans une situation stressante"

Ce dimanche, le Standard de Liège a pris la mesure de Courtrai (2-1) devant 6.723 supporters présents à Sclessin. Les Rouches s'emparent donc de la deuxième place du classement et comptent ainsi 13 points sur 18.

Après sa défaite à OHL samedi dernier, le Standard avait à coeur de renouer avec la victoire en championnat. C'est chose faite ce dimanche après-midi après son succès contre Courtrai. "Nous sommes satisfaits de la victoire car Courtrai était un gros client et avait tout gagné en déplacement jusqu'à maintenant. Nous avons effectué une bonne première période où nous avons été récompensés. Mais nous concédons un beau but sur leur seul tir cadré", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Après la pause, notre adversaire a été plus gênant. Mais à la fin, nous avons 16 tirs dont 5 cadrés. Mais il faut être capable de faire la différence", a précisé le technicien français.

Néanmoins, les Rouches auraient dû se mettre à l'abri et tuer la rencontre. À force de galvauder leurs nombreuses occasions, les Liégeois ont craint un retour des Kerels jusqu'au bout. "Nous nous sommes retrouvés dans une situation stressante car nous n'avons pas marqué ce troisième but alors que Courtrai avait jeté toutes ses forces dans la bataille. Il faut tuer le match contre une équipe comme Courtrai. C'est agaçant car nous devons marquer plus de buts. C'est l'un des axes où nous devons progresser", a conclu Philippe Montanier.