Le fils Zidane va rejoindre le championnat ... marocain

Les fils de Zinedine Zidane ne réussissent jusqu'ici pas une carrière à la hauteur de leur brillant paternel. Enzo Zidane, milieu offensif, devrait quitter l'Espagne pour ... le Maroc.

Enzo Zidane (25 ans) dispose encore d'un an de contrat à l'UD Almeria, en D2 espagnole, mais devrait quitter l'Espagne cet été. Son agent, qui n'est ni plus ni moins que ... Roberto Carlos, a confirmé via une vidéo face caméra qu'il était optimiste quant à une signature prochaine de Zidane au Wydad Casablanca. Une destination étonnante pour le fils de Zinedine Zidane.