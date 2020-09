Roberto Martinez attend la saison de la confirmation de Dodi Lukebakio

Pour sa troisième saison en Bundesliga, Dodi Lukebakio doit devenir un incontournable. Il y a des places à prendre chez les Diables.

Dodi Lukebakio s'est fait une petite réputation en Allemagne. L'ailier des Diablotins a tout d'abord crevé l'écran avec Düsseldorf il y a deux saisons, ce qui lui a ouvert les portes du Hertha Berlin. Dans la capitale allemande, l'ailier a soufflé le chaud et le froid tout au long de la saison.

Comme son équipe, il est passé au travers de la première partie de l'exercice 2019-2020. Le Hertha a flirté longtemps avec la zone rouge et Dodi Lukebakio a eu du mal çà s'imposer dans sa nouvelle équipe, puis surtout à être décisif.

Puis un nouveau coach est arrivé: Bruno Labbadia. D'un coup, tout à changé et l'équipe est remontée au classement, flirtant cette fois avec les places qualificatives pour l'Europa League et Dodi a été déterminant lors de certaines rencontres. Mais il est temps pour l'ancien Anderlechtois de passer un cap, et cela se fera en deux temps:

Premièrement, Lukebakio a besoin d'une saison pleine en étant titulaire le plus possible mais surtout....en restant sur la pelouse. Rares sont les rencontres qu'il termine, souvent pour des raisons physiques: pour être un joueur qui compte en Bundesliga, il faut avoir le coffre physique pour disputer toutes les rencontres en entier.

Ensuite, il doit améliorer ses statistiques. 10 buts il y a deux saisons, 7 la saison dernière: Lukebakio doit être encore plus décisif sur le terrain, susciter la crainte chez ses adversaires. A 23 ans, il a l'expérience nécéssaire pour le haut niveau et surtout pour entrer en ligne de compte chez les Diables. En juin, il y a l'Euro et il pourrait très bien entrer en ligne de compte. Avec un but en une rencontre, c'est plutôt bien parti.