Duel wallon, choc à Anvers et rencontre entre promus : que peut réserver la reprise de la Challenger Pro League ?

La Challenger Pro League reprendra ses droits le week-end prochain, avec plusieurs affiches intéressantes au programme. Le tout alors que des débats subsistent quant au format de la compétition.

Le format de la Challenger Pro League continue de faire débat. Le RFC Seraing, les Francs Borains et Lokeren ont déposé plainte auprès de l’Autorité de la concurrence contre la présence des équipes U23 dans la division, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause et ont décidé de faire appel.

C’est dans ce contexte que la première journée du championnat sera disputée ce week-end. Plusieurs belles affiches sont au programme, dont un duel entre Eupen et le RFC Liège, un choc anversois et la rencontre entre promus.

L'Olympic peut commencer en beauté, un premier gros choc pour Seraing et Caprasse

Vendredi soir (20h), deux matchs ouvriront la saison. L’Olympic Charleroi, champion de D1 ACFF, recevra le Jong Gent, champion de D1 VV la saison dernière. Les Dogues, qui emprunteront le stade du Mambourg pour leurs deux premières rencontres à domicile, voudront d’emblée faire le nécessaire face à une équipe susceptible de finir aux dernières places, mais sans danger immédiat de relégation.

L’autre rencontre mettra aux prises le RFC Seraing, version "new look" sous Kevin Caprasse, au Beerschot, candidat déclaré à la montée. La lutte serrée de la saison dernière a montré que chaque point compte dès la première journée.

Samedi (16h), les RSCA Futures accueilleront l’autre relégué de Jupiler Pro League, Courtrai, qui a presque entièrement remanié son effectif cet été. Les Kerels visent un retour rapide parmi l’élite, mais les automatismes manquent encore — une opportunité que les jeunes Bruxellois pourraient exploiter.

Zakaria Atteri va déjà retrouver le RFC Liège

En soirée (20h), quatre matchs sont au programme, dont un choc anversois entre le Lierse et Beveren, deux prétendants aux places de tour final. À suivre également : un duel wallon entre l’AS Eupen et le RFC Liège, deux équipes aux ambitions similaires, qui permettra à Zakaria Atteri de déjà retrouver les Sang & Marine après son départ chez les Pandas cet été. Nicolas Gavory fera aussi ses débuts officiels avec Eupen.

Le Patro Eisden affrontera Lokeren, deux autres clubs ambitieux, tandis que le RWDM Brussels recevra Lommel. Les Molenbeekois ont connu un été agité, notamment avec un changement de nom et d’entraîneur, tandis que les objectifs de Lommel restent difficiles à cerner à ce stade, en raison d’une situation financière instable.

Dimanche, la première journée de Challenger Pro League se refermera avec Club NXT – Francs Borains (16h). Le RFB, farouche opposant à la présence des équipes U23 dans la division, pourrait bien remettre ce dossier sur la table en cas de faux pas, pour la grande première d’Igor De Camargo sur le banc.