Dodi Lukebakio est cité sur le départ au FC Séville, mais jusqu'à présent, il est toujours là. La préparation du club espagnol a commencé, et le Diable Rouge a déjà été décisif.

Le FC Séville affrontait l'Olympique de Marseille ce lundi au Vélodrome, pour lancer la préparation des deux équipes par un match de gala. Les Phocéens et les Andalous ont partagé l'enjeu sur le score d'un but partout, et Dodi Lukebakio a été décisif.

À la pause, le score était déjà acquis : Mason Greenwood avait ouvert le score à la 25e minute de jeu, avant que Sow égalise sur un service en retrait de Dodi Lukebakio.

Une belle façon pour le Belge de prouver son implication au FC Séville : depuis le début du mercato, des rumeurs évoquent un transfert de Lukebakio, qui est l'une des principales valeurs marchandes du club andalou.

Or, Séville a besoin d'argent, et ne serait donc pas contre une vente du joueur, estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt et encore sous contrat jusqu'en 2028. Le fait que les Andalous ne jouent pas de Coupe d'Europe rend un départ intéressant pour Dodi Lukebakio également.

La saison passée, Lukebakio a disputé 38 matchs de LaLiga, et inscrit 11 buts. Au total, il a disputé 66 matchs pour le FC Séville, avec un total de 16 buts et 3 passes décisives.