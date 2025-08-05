Le disparu de l'été à Anderlecht : Besnik Hasi compte-t-il encore sur lui ?

Le disparu de l'été à Anderlecht : Besnik Hasi compte-t-il encore sur lui ?
Sans qu'on en parle vraiment, César Huerta traîne à faire son retour dans le groupe du RSC Anderlecht cet été. Le Mexicain prend un sérieux retard sur le reste du noyau, à un poste fort concurrentiel.

Depuis la signature de César Huerta à Anderlecht, en janvier dernier, on a pris l'habitude de voir un journaliste mexicain dans les travées ou les coulisses du Lotto Park. "Chino" est très suivi au Mexique, et son transfert en Europe a été très couvert médiatiquement au pays.

Pour la première fois de la saison, ce dimanche, au Jan Breydel, des observateurs mexicains avaient fait leur retour. Selon leurs calculs, c'était en effet le bon moment pour Hasi de réintégrer Huerta au groupe du RSC Anderlecht. Raté : "Chino" n'était même pas dans le groupe.

En réalité, le silence concernant l'absence de Huerta est assez surprenant. Car sur le plan physique, il ne semble plus avoir de problème ; s'il manque de quelque chose, c'est probablement de rythme, après avoir pris 2 semaines de vacances suite à la Gold Cup.

Huerta peut-il se refaire une place à Anderlecht ? 

Une Gold Cup lors de laquelle il a peu joué : cinq montées au jeu, pour un total d'un peu plus de 60 minutes. Très décevant pour l'ailier, présenté lors de ses années aux Pumas UNAM comme le futur de l'équipe nationale du Mexique. 

Mais César Huerta est arrivé lors du mercato hivernal, et après des débuts retentissants, il a peu à peu disparu de la circulation... notamment sous Besnik Hasi. Le coach kosovar l'a titularisé en début de Playoffs, avant de le sortir du onze progressivement. Hasi avait sous-entendu qu'il n'était pas ravi de son impact.

Sur le plan privé, il nous revient que l'adaptation de Huerta, à cette heure, ne se passe pas comme prévu. Le sympathique mexicain n'a pas encore appris l'anglais ou le français comme il espérait. Après avoir manqué la préparation et donc pris du retard sur le reste du groupe, il a désormais vu Angulo et Kanaté prendre place sur "son" flanc, tandis que Degreef a les faveurs du coach de l'autre côté. 

Peut-être fera-t-il son retour d'ici la fin du mois, notamment alors qu'Anderlecht jouera tous les 3 jours - si tout se passe bien - à cause de l'Europe. Une élimination des Mauves en Conference League serait une catastrophe pour Huerta, car le noyau n'aurait alors plus besoin d'être aussi large qu'actuellement...

