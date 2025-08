Enfin la fin d'une interminable saga : Ardon Jashari est un joueur de l'AC Milan

Chaque jour amenait son nouveau détail ou rebondissement concernant le transfert d'Ardon Jashari (22 ans) vers l'AC Milan. Plus tôt aujourd'hui, le verdict semblait toutefois se rapprocher, dans un sens comme dans l'autre : Milan offrait 33 millions + bonus, Bruges restait inflexible et exigeait 41 millions d'euros.

Une offre d'Arabie Saoudite à hauteur de 45 millions d'euros aura peut-être servi d'élément déclencheur : Jashari ne souhaitait absolument pas rejoindre le Moyen-Orient, mais la pression était désormais dans le camp de l'AC Milan.

🚨🔴⚫️ EXCLUSIVE: Ardon Jashari set to become AC Milan player!



🤝 Agreement REACHED with Club Brugge.



✈️ Now it’s only about fixing the payment terms.



✍🏼 Five-year contract.



📸 @timzvisuals #mercato #JPL pic.twitter.com/FteWESdMSY