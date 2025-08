Le Club de Bruges privé d'un élément offensif important pour son déplacement à Salzbourg ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malade, Carlos Forbs ne devrait pas faire le déplacement à Salzbourg avec le Club de Bruges. En instance de départ, Ardon Jashari et Joël Ordonez ne seront pas non plus de la partie.

Le Club de Bruges prendra la direction de l’Autriche ce mardi pour disputer, mercredi, le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions sur le terrain du Red Bull Salzbourg. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen pourrait être privé de plusieurs joueurs. Pourtant inscrits sur la liste européenne du Club, Ardon Jashari et Joël Ordoñez sont en instance de départ et ne feront pas le déplacement, selon Het Laatste Nieuws. Carlos Forbs malade pour le déplacement du Club de Bruges à Salzbourg Après de très longues semaines de discussions, le milieu de terrain suisse semble enfin se diriger vers l’AC Milan, tandis que de nombreux clubs suivent de très près le défenseur central. Le T1 des Blauw & Zwart pourrait également devoir se passer d’une recrue pour cette première joute européenne de la saison : Carlos Forbs est très incertain, d’après le quotidien du nord du pays. Malade, l’ailier droit portugais, recruté cet été à l’Ajax pour 6 millions d’euros, devrait difficilement être en mesure de tenir sa place, et le club préfère éviter tout risque de contagion au sein du groupe. Il devrait donc être laissé au repos pour cette rencontre.