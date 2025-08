Il pourrait inquiéter Anderlecht : sacré renfort pour un potentiel futur adversaire des Mauves !

Le RSC Anderlecht espère bien ne pas devoir affronter l'AEK Athènes au tour suivant de Conference League, mais cela a de grandes chances de se produire. Et il faudra alors se méfier de Luka Jovic.

L'élimination d'Anderlecht par le BK Häcken en Europa League pourrait avoir des conséquences dramatiques. Non seulement le Sheriff Tiraspol n'est pas à prendre par-dessus la jambe, mais l'adversaire qui suivra pourrait être un sacré morceau, bien plus solide que les deux précédents sur papier.

En effet, le tirage a réservé à Anderlecht, en barrages de la Conference League, le vainqueur du duel entre l'AEK Athènes et l'Aris Limassol. C'était le tirage à éviter. L'AEK sera le grand favori de ce tour qualificatif contre son voisin chypriote, et compte de sacrés noms dans son noyau.

Ainsi, on retrouve à Athènes des joueurs comme Razvan Marin (ex-Standard), Orbelin Pineda (international mexicain), l'ancien feu follet trudonnaire Aboubakary Koita, et l'ancienne star de Manchester United et de l'Equipe de France Anthony Martial, autrefois transféré pour 60 millions de Monaco.

À cette liste s'ajoute désormais un sacré nom : Luka Jovic (27 ans). L'attaquant serbe vient officiellement de s'engager à l'AEK Athènes pour deux saisons. Jovic était libre de tout contrat après deux saisons mitigées à l'AC Milan (46 matchs, 13 buts).

Le Serbe a toutefois un sacré CV puisqu'il a porté les couleurs du Real Madrid après s'être révélé sous les couleurs de l'Eintracht Francfort de 2017 à 2019 (36 matchs en 75 buts pour les Allemands). S'il n'a pas vraiment percé au Real, il a disputé 51 matchs pour les Merengue. La ligne offensive Martial - Jovic - Koita risque de faire très mal...