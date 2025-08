Relégué, le Beerschot va commencer la saison de D1B avec un sacré désavantage

Mauvaise nouvelle pour le Beerschot. Rélégué en Challenger Pro League, le club anversois va devoir commencer la saison avec deux saisons fermées pour cause de sécurité.

Le Beerschot est contraint de fermer jusqu'à nouvel ordre les tribunes 2 et 4 du Kiel en ce début de saison de Challenger Pro League. Une décision du bourgmestre faisant fonction d'Anvers, Koen Kennis (N-VA), et liée à des problèmes de sécurité persistants. Aucune date de réouverture n'est fixée.

Le Kiel est propriété de la Ville d'Anvers mais concédé au club, qui s'était vu imposer de revoir son organisation afin de pouvoir accueillir du public pour la reprise. Il n'en sera donc rien.

Selon les autorités locales, les manquements en matière de sécurité n'ont pas été suffisamment corrigés et continuent de représenter "un risque réel pour l'ordre public et la sécurité". La Ville pointe notamment le manque de personnel et la formation insuffisante des stewards et d'autres collaborateurs aux dispositifs de sécurité.

"La Ville regrette devoir prendre cette mesure supplémentaire. En concertation avec les services de secours, nous poursuivons les discussions avec le club, qui affirme avoir lancé plusieurs initiatives pour rectifier la situation".

La mesure restera en vigueur tant que le Beerschot ne sera pas en mesure de prouver que son organisation en matière de sécurité a été renforcée, que le dispositif est pleinement opérationnel et que les documents de sécurité requis sont en ordre.