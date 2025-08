L'Union belge et la FIFA attaqués en justice : vers une tempête dans le football mondial ?

Suite à la victoire historique de Lassana Diarra contre la FIFA devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2024, la fondation néerlandaise Justice for Players porte plainte contre la fédération internationale et plusieurs fédérations nationales.

En 2015, Lassana Diarra avait rompu unilatéralement son contrat avec le Lokomotiv Moscou dans l’optique de rejoindre le Sporting Charleroi. Les Zèbres s’étaient ensuite désistés, craignant de devoir verser jusqu’à 20 millions d’euros au club russe à titre de compensation.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’était alors penchée sur le dossier et avait estimé que les règles de la FIFA concernant la résiliation unilatérale d’un contrat par des footballeurs professionnels étaient contraires à la législation européenne. La CJUE a ainsi rendu un arrêt contestant la réglementation en vigueur.

Selon la Cour de justice de l’UE, les règlements de la FIFA rendent extrêmement difficile pour un joueur de résilier son contrat de travail sans motif valable et violent deux principes fondamentaux du droit européen : la libre circulation des travailleurs et la concurrence loyale.

Vers un tournant historique ?

Cette situation a poussé la fondation néerlandaise Justice for Players à réagir. Elle a déposé plainte contre la FIFA ainsi que contre les fédérations nationales belge, néerlandaise, allemande, française et danoise, a‑t‑elle annoncé à l’agence de presse Belga.

"Justice for Players représentera tous les footballeurs professionnels qui jouent ou ont joué depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui dans des clubs de l’Union européenne et du Royaume‑Uni, et qui ont été lésés par les règles illégales de la FIFA. Selon des estimations provisoires, environ 100 000 joueurs pourraient avoir été concernés", peut‑on lire dans le communiqué.

L’affaire sera donc portée devant le tribunal néerlandais de Midden‑Nederland et pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire du football contemporain. L’avocat à l’origine de l’arrêt Bosman serait même impliqué dans le dossier.