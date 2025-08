Le capitaine du Club NXT signe dans un club de D1A, qui le prête immédiatement

Sous contrat jusqu'en 2026 dans la Venise du Nord, Amine Et-Taïbi quitte le Club de Bruges et signe à Malines, qui le prête immédiatement à Helmond Sport.

L'académie du Club de Bruges regorge de jeunes talents prêts à plonger dans le grand bain du monde professionnel. Tous ne peuvent cependant pas avoir leur chance avec l'équipe première des Blauw & Zwart.

C'est notamment le cas d'Amine Et-Taïbi, défenseur central de 22 ans formé à Malines, puis au Racing Genk, qui évoluait encore avec le Club NXT en Challenger Pro League la saison dernière après son arrivée du Limbourg en 2023-2024.

En fin de contrat en juin 2026 et dans l'incapacité de se faire une place dans le groupe de Nicky Hayen, l'international espoir marocain change d'air et quitte la Venise du Nord une année avant la fin de son contrat.

Amine Et-Taïbi quitte Bruges et signe à Malines, mais est prêté dans le club frère, Helmond Sport

L'information est officielle, le capitaine du Club NXT s'engage à Malines, qui le prête immédiatement à Helmond Sport, son club ami aux Pays-Bas, pour cette saison 2025-2026.

"C'est super d'être de retour derrière les casernes, même si je vais rejoindre le club frère, Helmond. J'y passais beaucoup de temps étant enfant", a déclaré Et-Taïbi lors de la signature.

"Après avoir passé les dernières saisons au Jong Genk et au Club NXT, Helmond représente une excellente nouvelle étape. Je suis très motivé pour me donner à fond l'année prochaine, progresser davantage et, espérons-le, rejoindre définitivement Malines prochainement.