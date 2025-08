Cet ancien grand talent de Bordeaux en passe de se relancer en Challenger Pro League

En quête de renforts offensifs, l'AS Eupen aurait jeté son dévolu sur Logan Delaurier-Chaubet, un ailier droit français appartenant à Almere City, aux Pays-Bas.

Relégué en Challenger Pro League à l’issue de la saison 2023‑2024, l’AS Eupen n’a jamais réellement pu se mêler à la lutte pour le top 6 la saison passée, et a même dû s’interroger, durant quelques journées, sur son maintien.

Après cet exercice morne, le club germanophone a choisi de faire table rase et a profondément remanié son effectif afin de bâtir un groupe capable de jouer les premiers rôles en D1B cette saison.

Un ailier droit français vers l'AS Eupen ?

Les Pandas, qui ont notamment recruté l’ex‑Rouche Nicolas Gavory et l’ancien joueur du RFC Liège Zakaria Atteri, évoluent désormais sous la houlette du technicien portugais Bruno Pinheiro et de son staff. Le nouvel homme fort de l’équipe a déjà vu arriver plusieurs recrues depuis le début de l’été, et d’autres renforts pourraient suivre avant la réception du RFC Liège, samedi soir, pour la première journée de championnat.

"Nous ne sommes pas sous pression, mais nous scrutons attentivement le marché pour peaufiner le noyau et le rendre encore plus compétitif, principalement sur le front offensif", a déclaré le directeur général Christoph Henkel dans un entretien accordé à nos confères de l'Avenir, cette semaine.

Selon nos informations, ce renfort offensif pourrait se nommer Logan Delaurier‑Chaubet. Ailier droit français de 23 ans, ancien international espoir U18, il appartient à Almere City, qui l’avait recruté librement en provenance de Bordeaux, où il a été formé en 2024. Prêté à Celje, en Slovénie, la saison dernière, il ne figure pas dans les plans d’Almere pour l’Eredivisie et est donc en quête d’un nouveau défi. Ce dernier pourrait bien se présenter au Kehrweg.