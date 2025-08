Volontaire, mais encore imprécis, Tobias Mohr est le reflet du Standard actuel : un axe de progression est visible

Très imprécis en première période, Tobias Mohr a quelque peu réglé la mire en seconde. Pas assez, cependant, pour suffisamment peser sur le jeu offensif du Standard.

Le Standard a vécu une première période plus délicate, avant de reprendre le contrôle du ballon en seconde, contre Dender. Les Rouches ont ouvert le score, ce qui n’a pas suffi pour prendre les trois points.

Un match qui, collectivement, ressemble beaucoup à la prestation individuelle de Tobias Mohr, l’ailier allemand arrivé de Schalke 04 cet été. Très sympathique et souriant dès sa première interview lors du stage au Touquet, le joueur de 29 ans avait montré des choses intéressantes en préparation. Mais face au promu de la saison dernière, il semble avoir forcé le destin, en vain.

Une première mi-temps à oublier pour Tobias Mohr, mais un second acte plus révélateur

Très volontaire, disponible, présent vocalement pour ses coéquipiers, Tobias Mohr a tenté de nombreuses ouvertures, beaucoup de centres et de ballons en profondeur. Mais aucun n’a atteint sa cible. Le plus gros danger venu de ses pieds fut sa frappe soudaine à la 70e, forçant Verrips à la parade. Il devra clairement perfectionner sa dernière passe.

"Notre première période a été bien trop compliquée. On a affiché un meilleur visage en seconde mi-temps, qui doit nous donner confiance pour la suite. On concède un but de merde (sic) et ce n’est pas bien, mais il faut aller de l’avant", nous lançait-il après la rencontre.

Une déclaration qui colle à la prestation collective, mais aussi à celle de Tobias Mohr, personnellement. En seconde période, l’Allemand a paru moins éparpillé, plus précis et judicieux, même si cela n’a pas suffi à créer un réel danger.

Là où certains joueurs, devant le micro des journalistes, peuvent se cacher et tourner autour du pot, Mohr a mis le doigt sur une vérité, tant collective que personnelle : ce n’était pas assez bon en première mi-temps, mais la deuxième peut servir de base pour l’avenir.

De son côté, le flanc gauche, assez expérimenté, devra retrouver sa faculté à alterner justement entre prises de profondeur et contrôle du ballon, afin de permettre au bloc de remonter ou d’inverser le jeu. L’Allemand a des qualités, mais il devra se montrer plus précis et, lui aussi, travailler ses automatismes pour réellement peser sur le jeu offensif de sa nouvelle équipe.