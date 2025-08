Déjà déforcé, l'Antwerp pourrait encore perdre un véritable cadre

Après avoir perdu Alderweireld, Chery et probablement bientôt Lammens, l'Antwerp pourrait perdre Mahamadou Doumbia. Le milieu de terrain est suivi par Francfort et Newcastle.

Tjaronn Chery, Jelle Bataille, Denis Odoi, Olivier Deman, Toby Alderweireld : pour diverses raisons, l'Antwerp a perdu tous ces joueurs à l'intersaison, et Stef Wils espère que le second mois du mercato ne verra pas partir d'autres cadres.

On sait cependant que Senne Lammens est sur le départ, et il pourrait ne pas être le seul. Selon le Nieuwsblad, Mahamadou Doumbia (21 ans) pourrait lui aussi compter sur beaucoup d'intérêt, et ce de la part de clubs s'apprêtant à disputer la Champions League.

Newcastle United et l'Eintracht Francfort se seraient en effet renseignés auprès de l'Antwerp pour le milieu de terrain malien. Concernant Newcastle, il s'agirait d'une option pour l'avenir, car Doumbia ne remplirait pas immédiatement les conditions pour obtenir un visa de travail et devrait donc être prêté.

Francfort, de son côté, a de bons souvenirs de ses derniers transferts en provenance du Bosuil, à savoir Aurelio Buta et surtout William Pacho, vendu par la suite au PSG et devenu l'un des défenseurs les plus en vue d'Europe.

Marc Overmars a déjà fait savoir que des offres insuffisantes avaient été formulées pour Mahamadou Doumbia, mais qu'il aimerait garder le jeune médian malien une saison de plus.