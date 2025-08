Catastrophe pour ce talent du Standard : à peine prêté aux Pays-Bas, il se blesse gravement

Tom Poitoux, jeune gardien formé au Standard de Liège, a été envoyé en prêt au MVV Maastricht en vue de la saison prochaine. Mais malheureusement pour lui, il s'est occasionné une rupture du tendon d'achille.

Tom Poitoux (20 ans) n'avait pas participé au stage du Standard au Touquet, en juillet dernier. Le jeune gardien de but du Matricule 16 n'a pas été intégré au noyau A par Mircea Rednic, et a donc été envoyé en prêt au MVV Maastricht.

Malheureusement pour Poitoux, il ne pourra pas faire ses débuts tout de suite aux Pays-Bas. En effet, le Liégeois s'est occasionné une rupture du tendon d'achille, qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en début d'année 2026.

Via ses réseaux sociaux, Tom Poitoux s'est exprimé après son opération. "Mon opération du tendon d’Achille a été un succès. Cette blessure est arrivée à un moment où je ne m’y attendais pas du tout. Franchement, c’est dur mentalement. Ce n’est jamais facile de voir tout s’arrêter d’un coup, surtout quand on a des objectifs, des rêves, et qu’on travaille dur chaque jour pour les atteindre".



"Mais je garde la tête haute. Je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Même si je ne comprends pas tout maintenant, je suis convaincu que cette épreuve est là pour une raison. Peut-être pour me rendre plus fort, plus patient, plus reconnaissant.



Je prends cette pause comme un temps de réflexion, de recentrage. Je me reconstruis. Et une chose est sûre : je reviendrai plus fort.



Merci à tous pour votre soutien, vos messages, vos prières. On continue d’avancer, avec foi et détermination.".