Et ce n'est pas fini : objectif atteint pour le Standard, qui passe un nouveau cap dans sa campagne d'abonnements

Malgré des résultats sportifs très compliqués ces dernières saisons, le public du Standard continue de répondre présent. Le club liégeois vient de passer la barre des 18 000 abonnés.

Si l’on calcule le rapport entre le nombre de supporters présents au stade et les résultats sportifs des cinq dernières années, aucun club ne fait mieux que le Standard de Liège en Belgique, malgré les récents Europe Play-Offs lors desquels Sclessin a été déserté par ses habitants.

Malgré l’absence de participation aux Champions Play-Offs depuis 2019 et un dernier trophée remporté en 2018, les Rouches ont toujours pu compter sur plus de 15 000 abonnés chaque saison.

Si le dernier exercice a marqué un léger recul, avec un peu plus de 16 500 abonnements vendus en fin de campagne, cette saison connaît déjà un rebond, porté notamment par le retour d’un ADN liégeois à la tête du club.

Le Standard passe la barre des 18 000 abonnés

Ce mardi, à près d’un mois de la fin de sa campagne d’abonnements, le Standard a franchi le cap des 18 000 abonnés, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. En Belgique, seul le Club de Bruges (24 000, sold-out) fait nettement mieux, tandis que le Sporting d’Anderlecht est également à guichets fermés, mais avec un stade plus petit et en laissant volontairement quelques milliers de places pour des billets à l’unité.

Le Standard a donc atteint l’objectif fixé par sa direction à son arrivée et peut désormais viser plus haut. Si le Matricule 16 performe bien en août, il pourrait raisonnablement atteindre les 19 000 abonnés recensés pour la dernière fois en 2022 et 2023. Passer la barre des 20 000 serait en revanche une première depuis 2019. La campagne s’achèvera le 30 août.