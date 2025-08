L'ancien attaquant de l'Union, Deniz Undav, fait polémique en Allemagne : "Ce sont mes affaires..."

Deniz Undav connaît le succès en Allemagne après son transfert à Stuttgart. Il est même devenu international, ce qui rend ses faits et gestes fort scrutés...

Deniz Undav (29 ans) est au coeur d'une drôle de polémique en Allemagne. En effet, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, évoluant actuellement au Vfb Stuttgart, s'est fait plaisir récemment : il s'est offert une Rolls Royce, une voiture d'ultra-luxe dont le prix fait jaser.

La valeur de ce bolide ? Environ 400.000 euros. Le salaire de Deniz Undav est estimé à 4,5 millions d'euros par an, et il peut donc clairement se permettre cette folie, mais il a tout de même dû se défendre d'un tel goût du luxe dans les colonnes de Bild.

"Je savais que je devrais un jour réagir à tout ce tapage... Je ne comprends pas où est le problème. Ce sont mes affaires, ce que je fais de ma vie privée me regarde", regrette l'attaquant international allemand (6 caps et 3 buts pour la Mannschaft).

"Si je veux acheter une voiture comme celle-là et réaliser un rêve, je le fais, tout simplement", continue Undav, peu touché par les critiques. "J'ai travaillé dur pour cela, pourquoi n'y aurais-je pas droit ?". Deniz Undav a connu un parcours atypique : en 2020, il évoluait encore en D3 allemande et signait libre à l'USG.

Cinq ans plus tard, il est l'un des attaquants les plus en vue d'Allemagne, et a inscrit 32 buts en 71 matchs pour le Vfb Stuttgart. Un succès bien mérité, dont sa Rolls Royce est un symbole...