"Dolberg est un problème pour Anderlecht" : un analyste ne mâche pas ses mots

Kasper Dolberg n'a pas joué contre le Cercle de Bruges. Et soudain, les critiques s'abattent sur le Danois : Hein Vanhaezebrouck, notamment, ne mâche pas ses mots.

Ce dimanche, Besnik Hasi avait décidé de faire tourner massivement son effectif - 7 changements entre le déplacement à Häcken et celui au Cercle de Bruges. Parmi les "victimes" de cette tournante, Kasper Dolberg, remplacé par Luis Vazquez.

Difficile de savoir si Hasi voulait par là préserver son buteur danois pour le match contre le Sheriff Tiraspol, crucial, ou le "punir" de ne pas avoir tout donné au BK Häcken. Mais le fait que Dolberg ne soit pas monté au jeu laisse penser qu'il y a un problème, d'autant que Besnik Hasi a reconnu qu'il voulait des joueurs "focus à 100%" sur Anderlecht.

Problème : Kasper Dolberg donne toujours la sensation de ne pas se donner à 100%. L'attitude assez nonchalante du Danois lui vaut des détracteurs. "Quand on voit la façon dont Dolberg met le pressing... c'est un problème pour Anderlecht", pointe Hein Vanhaezebrouck pour le Nieuwsblad.

"Tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs finisseurs de Belgique, mais il manque cruellement d'engagement et d'intensité". Des qualités dont dispose Luis Vazquez, à défaut d'être un bon finisseur ou d'avoir les qualités techniques de Dolberg.

Vanhaezebrouck précise tout de même que si le reste de l'équipe "atteint un certain niveau d'engagement et de qualité", alors Kasper Dolberg peut empiler les buts. L'installer aux côtés d'un certain Adriano Bertaccini, par exemple, peut dès lors être la solution...