On le croyait perdu : Neymar est en pleine résurrection à Santos

Neymar paraissait il y a encore quelques mois perdu pour le football. Le petit génie de Santos, retourné dans son club formateur, semble désormais retrouver le plaisir !

La saison bat son plein au Brésil : les équipes ont déjà disputé entre 16 et 18 rencontres, et le Santos de Neymar est dans une bien piètre posture, à la 15e place du championnat. Le légendaire club de Pelé lutte pour le maintien cette saison, et compte donc sur un Neymar en grande forme pour s'en sortir.

Et si, à son retour au Brésil, l'ancien du Barça et du PSG paraissait loin de son meilleur niveau, en plus d'être frappé par des blessures à répétition, il semble désormais avoir retrouvé des couleurs. Dans la nuit de lundi à mardi, Santos a ainsi battu Juventude sur le score de 3-1, avec un doublé de Neymar.

Buteur opportuniste sur le 1-0, à l'origine de l'action amenant le 2-0 et finalement auteur de son doublé sur penalty, Neymar a prouvé qu'il était en train de retrouver, si pas son meilleur niveau, au moins un niveau plus que correct. Et tout ça devant les yeux de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil présent en tribunes.

En début d'année, Neymar avait été appelé par le sélectionneur président, Junior Dorival. Mais une blessure l'avait empêché de retrouver la Seleçao pour la première fois depuis 2023, et alimenté les opinions selon lesquelles l'ancien enfant chéri du Brésil était fini pour le haut niveau.

L'objectif de Neymar est clair : disputer la Coupe du Monde 2026. Reste à voir si, dans une sélection en quête elle aussi de résurrection sous la houlette d'Ancelotti, le meilleur joueur brésilien de sa génération pourra faire un ultime comeback...