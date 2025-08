Axel Witsel se rapproche de son nouveau club... et peut encore rêver de Coupe du monde

Axel Witsel n'a toujours pas retrouvé de nouveau club après son départ annoncé de l'Atlético de Madrid. Le joueur de 36 ans pourrait découvrir un nouveau grand championnat européen : la Série A.

Où jouera Axel Witsel cette saison ? La réponse n’est pas encore définitive, mais elle semble se préciser pour le joueur de 36 ans, qui n’a pas donné suite à la proposition de Marc Wilmots pour un grand retour au Standard.

Diable Rouge à 132 reprises, le milieu défensif ne souhaite pas vraiment quitter l’Espagne, où sa famille se sent bien. Mais malgré un intérêt prononcé de la Real Sociedad, il paraît peu probable de le revoir en Liga la saison prochaine.

Axel Witsel vers la Série A... et la Coupe du monde ?

D’autant que, depuis quelques jours, c’est un club italien qui semble tenir la corde. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri et de Calcio mercato dans la Botte, l’Udinese, 12e de Serie A la saison dernière, serait en pôle position pour le recruter. Les discussions seraient même avancées afin de trouver un accord rapidement.

Un déménagement dans la ville d’Udine, dans le nord‑est du pays, pourrait constituer une bonne option pour la famille Witsel, qui y retrouverait un cadre et un climat relativement proches de ceux qu’elle connaît en Espagne.

Après la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et la Liga avec l’Atlético de Madrid, Axel Witsel pourrait donc découvrir un nouveau grand championnat. Et il y a une raison à cela : il aurait reçu l’assurance qu’en rejoignant l’Italie, il serait considéré par Rudi Garcia en vue de la Coupe du monde 2026. Witsel vers une dernière danse au haut niveau, en club comme en sélection ? On semble bien en prendre la direction.