L'arrivée de Jess Thourp, une occasion à saisir pour Sébastien Dewaest?

Capitaine la saison dernière, Sébastien Dewaest a rapidement été écarté du noyau limbourgeois en début de saison, il pourrait profiter de l'arrivée d'un nouveau coach pour se relancer.

Pas encore le moindre match joué, des rumeurs de départ et renvoyé dans le noyau B par Hannes Wolf: alors qu'il était indiscutable la saison dernière, Sébastien Dewaest vit un début de saison compliqué à Genk.

Mais l'arrivée de Jess Thorup pourrait redistribuer les cartes. Le coach danois va, en tout cas, discuter avec l'ancien Zèbre. Et le Racing a bien l'intention de miser sur lui. "Sébastien a prouvé qu'il était important pour le groupe et nous espérons que ce sera encore le cas dans le futur. On espèrre toujours remédier à cette situation, mais nous voulons des joueurs qui sont pleinement impliqués dans le projet du Racing Genk", estime Dimitri De Condé, directeur sportif des champions de Belgique 2019.