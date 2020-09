Le FC Liège est prêt à débuter la nouvelle saison : "Il y a une bonne osmose"

La Nationale 1 reprendra ses droits ce week-end. Le matricule 4 se déplacera du côté de Rupel Boom pour ce match d'ouverture de la saison 2020-2021, mais sans ses supporters car le club anversois n'a pas reçu de dérogation pour accueillir du public (400 personnes).

Après de longs mois d'attente, les joueurs du FC Liège ont hâte de retrouver les chemins de la compétiton. "Le groupe est serein et n'a qu'une seule envie, à savoir débuter le nouvel exercice. Nous avons eu de nombreux matchs amicaux et deux rencontres de Coupe, mais cela n'a pas la même saveur que le championnat", a confié Jonathan D'Ostilio.

Le RFC Liège semble prêt malgré l'arrivée de plusieurs joueurs cet été. "Nous avons effectué une très bonne préparation et l'intégration des nouveaux s'est très bien déroulée. Il y a une bonne osmose dans le groupe donc je suis confiant pour la suite et notre déplacement à Boom. C'est une équipe flamande avec des joueurs physiques, à nous de répondre avec nos qualités. Nous allons là-bas pour prendre les trois points", a souligné le capitaine des Sang et Marine avant d'évoquer le douzième homme liégeois.

"Quand on connait la ferveur du public, c'est important d'avoir nos supporters derrière nous. Ils ne seront pas là ce week-end, mais nous ferons le boulot sur le terrain et tout se passera bien si nous sommes solidaires", a-t-il ajouté avant de parler du coronavirus. "Nous avons la chance de pas être touché mais nous faisons très attention. Nous ne voulons pas avoir des matchs reportés après ces nombreux mois sans football", a conclu Jonathan D'Ostilio.