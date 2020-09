Wouter Vrancken bluffé par la performance d'Aster Vranckx face à STVV : "Il va faire une grande carrière"

Quinze jours après sa grossière erreur face à Ostende, Aster Vranckx a inscrit un formidable doublé face à STVV hier soir. Un signe annonciateur d'une grande carrière pour Wouter Vrancken.

Le 12 septembre dernier, Aster Vranckx était coupable du loupé de l'année face à Ostende. En effet, le joueur de 17 ans n'était pas parvenu à marquer alors qu'il était en position idéale et que le but adverse était complètement vide. Quelques jours plus tard, le médian de Malines a répondu de la meilleure des manières face à Saint-Trond.

En effet, le numéro 40 des Sangs et Or a inscrit un doublé pour donner la victoire à son équipe face aux Canaris. Une performance bluffante qu'a saluée son entraîneur, Wouter Vrancken, en conférence de presse après la rencontre : "Chapeau. Si, à dix-sept ans, vous pouvez laisser cela (le râté face à Ostende, ndlr) derrière vous comme ça, retournez dans la surface et ne pas trembler. Vous pouvez changer les choses de cette façon, et il le peut. Rien que pour cette qualité, il va faire une grande carrière."