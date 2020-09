🎥 Le show Franck Ribéry contre l'Inter

La Fiorentina s'est fait renverser ce week-end, mais Frank Ribéry a régalé.

Pour ceux qui en doutaient, Franck Ribéry a encore tout entre les pieds pour faire vibrer la Serie A cette saison. Après une premièrre victoire contre Torino le week-end dernier, c'est un déplacement à Milan qui attendait le Français et ses équipiers, samedi.

Et si la Viola a vu le match lui échapper, à la faveur des réalisations de Romelu Lukaku et de Danilo D'Ambrosio dans les cinq dernières minutes, Franck Ribéry, lui, a mis tout le monde d'accord. Une prestation majuscule couronnée de deux assists, dont une merveille de passe en profondeur pour Federico Chiesa sur le troisième but de la Fiorentina.