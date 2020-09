Un club français aurait coché le nom de Jérémy Doku

Jérémy Doku a débuté la saison en beauté avec 2 buts et 4 passes décisives avec Anderlecht et a même fêté sa première sélection avec les Diables Rouges. Et cela suscite bien sûr de l'intérêt de clubs étrangers.

Jérémy Doku s'est installé dans le onze titulaire de Vincent Kompany à Anderlecht. Le joueur âgé de 18 ans ne cesse d'impressionner en ce début de saison. Il vient même de connaître ses deux premières sélections avec les Diables Rouges, marquant un but contre l'Islande (5-1) au début du mois de septembre. Et ses performances ne passent pas inaperçues. Suivi depuis des années par Liverpool, l'Anderlechtois peut compter également sur l'intérêt du Stade Rennais, selon les informations de Goal. Le club français, qui évoluera en Ligue des champions cette saison, est toujours à la recherche d'un joueur offensif avant le 5 octobre et a coché le nom du Belge. Néanmoins, on voit mal Anderlecht vendre son joueur cet été sauf en cas d'offre colossale (30 à 40 millions d'euros). Une somme qui n'est pas dans les cordes du club breton puis Doku ne semble pas non plus vraiment intéressé par un transfert.