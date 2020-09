Une exclusion "discutable", un but dans le money time: première "déception" pour Jess Thorup à Genk

Drôle de premier match pour Jess Thorup avec le Racing Genk: d'abord mené, le Danois a ensuite longtemps cru que la victoire était acquise, avant de voir ce succès lui échapper dans les arrêts de jeu.

Le Racing Genk disputait, lundi soir, son premier match de l'ère Jess Thorup et les Limbourgeois, rejoints dans les arrêts de jeu par Ostende, ont dû se contenter d'un partage. "La déception était énorme dans le vestiaire", commente le coach danois, qui pointe l'exclusion de Bastien Toma comme le tournant du match.

"Ça ne méritait pas un rouge"

Et il ne partage pas l'analyse de l'arbitre de la rencontre. "Pour moi, ça ne méritait pas une carte rouge. Il a manqué sa deuxième touche de balle et il a voulu corriger son erreur en allant taper le ballon entre les jambes du défenseur, il n'avait aucune intention de faire mal."

"Satisfait de la réaction après le but d'ouverture"

Mais l'exclusion et le partage concédés ne tempèrent pourtant pas l'enthousiasme de Jess Thorup, satisfait de ce qu'ont montré ses joueurs sur la pelouse. "J'étais particulièrement satisfait de la réaction de mon équipe après le but d'ouverture. Nous avons pris le jeu en main jusqu'à la carte rouge. Ensuite, on a essayé de garder l'avantage, mais on n'a pas réussi."