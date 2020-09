Exclusif: Un ancien de Pro League pour remplacer Hans Vanaken ?

Le Club de Bruges pourrait perdre Vanaken, qui n'a jamais été aussi proche d'un départ. Mais dans les travées du Jan Breydel, la direction est prête à activer la piste de son successeur qui connait très bien la Belgique et Philippe Clement.

Perdre Hans Vanaken serait une mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges, mais il est clair qu'après avoir remporté deux fois le Soulier d'Or, le médian passé par Lokeren peut avoir dans un coin de la tête des envies d'ailleurs.

Comme le Sun le révélait ce matin, le Diable Rouge, une nouvelle fois appelé par Roberto Martinez pour les prochaines rencontres internationales, aurait marqué son accord pour rejoindre la Premier League et le club entraîné par David Moyes.

La question qui suit est donc logique: qui va remplacer Vanaken? Si on regarde le noyau actuel de Bruges, difficile de trouver le même profil même si Charles De Ketelaere pourrait se muer en médian pour prendre la place du Soulier d'Or. Il manquerait cependant d'expérience pour jouer entre les lignes comme peut le faire le grand numéro 20. Thomas Van Den Keybus est lui bien trop jeune et doit encore progresser, surtout quand on sait que l'objectif de Bruges en ce début de saison est de passer les poules de la Ligue des champions.

Dans cette optique, les dirigeants de Bruges ont un ancien joueur de Pro League dans le viseur: Alejandro Pozuelo. L'Espagnol, que Philippe Clement a eu sous ses ordres à Genk, est pour le moment à Toronto où il est dans la forme de sa vie, alignant les bonnes prestations et les passes décisives.

A ce stade, il ne s'agit que de discussions informelles entre le club et les représentants du joueur. transférer un joueur en MLS est toujours compliqué car Bruges devra négocier avec la Ligue Américaine et Toronto. D'après nos sources, un montant de 9 millions serait nécessaire pour débloquer la situation, un montant que pourrait payer le champion de Belgique en titre en cas de départ de Vanaken.

Le gros avantage dans ce transfert, c'est que Pozuelo connait notre championnat, mais aussi Philippe Clement et son système de jeu. Les deux hommes se sont toujours respectés, et si Pozuelo était parti de Genk avant le titre, c'était plutôt à cause d'une promesse non-tenue de la part des dirigeants limbourgeois qu'à cause d'un problème avec le T1 actuel de Bruges. Tous les voyants sont donc au vert, mais cela restera une opération compliquée.