L'année ou jamais pour Bruges: la qualification est un réel objectif

Le tirage au sort de la Ligue des Champions est acté et même si le groupe des Gazelles est relevé, rien n'est impossible, surtout pas la qualification.

C'est l'objectif du Club de Bruges en ce début de saison: faire mieux en Ligue des Champions. Comme les hommes de Philippe Clement ont terminé à la troisième place de leur groupe la saison dernière (avec le Real, le PSG et le Galatasaray), la logique voudrait que faire mieux soit synonyme de deuxième place et donc de qualification pour le second tour de la C1.

Il ne faut pas minimiser la qualité des adversaires. Non, le Zénith, Dortmund et la Lazio ne sont pas Liverpool, Manchester City et le FC Barcelone, mais cela reste des grands d'Europe. Les trois adversaires du champion de Belgique sont des équipes offensives qui ont des failles et ce sera à Bruges d'en profiter.

Depuis la défaite contre le Beerschot, on a retrouvé une belle équipe de Bruges: dominante, puissante, offensive, et les automatismes sont de retour. En étant solides derrières, les Gazelles pourraient profiter des failles adverses pour prendre des points dans une poule qui sera très serrée.

Cependant, il y a tout de même deux conditions à un beau parcours: la première, c'est qu'il ne faut pas vendre de joueurs lors de ces derniers jours de mercato. La seconde, c'est qu'incontestablement Bruges a besoin d'un attaquant de taille patron pour faire la différence. Tout est possible, à condition d'y croire mais aussi de le vouloir.