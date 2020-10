Seraing atomise le Club NXT, Mikautadze a encore frappé !

Ce vendredi soir, le RFC Seraing accueillait le Club NXT lors de la sixième journée de Proximus League. Un duel entre le leader et l'actuelle lanterne rouge de D1B.

Emilio Ferrera avait décidé de reconduire quaisment la même équipe qui s'était imposée au Lierse le week-end dernier (2-5), sauf Godart aligné à la place de Swers. Côté brugeois, Nick Shinton, Maxim De Cuyper et Amadou Sagna étaient alignés.

Pas de round d'observation dans cette partie débutée tambour battant par Seraing qui a décidé de prendre son adversaire à la gorge. Et cela paiera puisque les Métallos ouvriront la marque via une frappe d'Al Badaoui qui finira dans les filets adverses après une déviation brugeoise (4e), 1-0.

Les Sérésiens continueront d'aller vers l'avant et de presser les jeunes Gazelles. Toutefois, l'équipe adverse obtiendra une belle opportunité quelques minutes plus tard via Baeten qui verra sa frappe passer juste à côté du but de Dietsch (10e). Après deux tirs de Mikautadze repoussés par Shinton (18e) et une tête de Sabaouni déviée sur le poteau (19e), Seraing doublera la mise via une tête de Boulenger sur un corner de Bernier (20e), 2-0. Après un petit creux durant lequel Bruges est venu rôder devant leur rectangle, les Métallos aggraveront la mise juste avant la pause. Bien lancé par Godart, Mikautadze s'en ira faire trembler les filets (38e), 3-0. Le score ne bougera plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, Seraing poursuivra sur sa lancée. Ce diable de Mikautadze, bien servi par Godart, plantera une quatrième rose (48e), 4-0. Pas encore rassasié, le serial buteur verra triple après une mauvaise relance du gardien brugeois (51e), 5-0. Quelques minutes plus tard, Bernier alourdira le score (56e), 6-0. Pourtant bien à l'abri, les troupes d'Emilio Ferrera continueront d'étouffer leurs jeunes adversaires mais resteront vigilants derrière afin de pouvoir conserver le zéro. Mais Cascio commetra une faute dans la surface sur Sandra en fin de rencontre, l'arbitre sifflera penalty. C'est Baeten qui le transformera et sauvera ainsi l'honneur des siens (85e), 6-1. Le score ne changera pas, Seraing l'emporte largement mais rate de peu la clean-sheet.

Mikautadze a encore fait le spectacle ce vendredi soir avec un nouveau triplé. Le joueur âgé de 19 ans a pour l'instant inscrit 12 buts en championnat. Et quand il marque, Seraing gagne. Avec ce large succès, le club sérésien conserve sa place de leader en D1B avec 12 points au compteur.