Gand humilie le Beerschot et se donne de l'air

Malgré la défaite contre Kiev et l'élimination en Ligue des Champions, les Gantois ont montré qu'ils avaient relevé la tête.

La Gantoise n'a pas fait dans la dentelle face au Beerschot. Les Buffalos se sont imposés 5-1 face aux hommes de Losada. Une grosse victoire pour les hommes de Wim De Decker qui reviennent aux affaires.

Yaremchuk a inscrit les deux premiers buts gantois à la 12e et la 15e minute avant que Depoitre n'inscrive le troisième but peu avant la demi-heure de jeu. On aurait pu croire qu'en seconde mi-temps, Gand allait gérer la rencontre mais ce ne fut pas le cas.

Les Gantois ont enfoncé le clou avec un nouveau but de Depoitre avant que le jeune Samoise n'inscrive le cinquième but de la rencontre. Les Rats ont sauvé l'honneur en toute fin de rencontre grâce à un but de Coulibaly.

Grâce à sa victoire, La Gantoise est désormais 13ème avec sept unités et se donne un peu d'air.