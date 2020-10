Lieven Maesschalck rassurant sur la forme de Jordan Lukaku

Il y a naturellement beaucoup de doutes autour de la forme de Jordan Lukaku, de retour en D1A. Le frère de Romelu peut-il revenir au top ? Lieven Maesschalk, kiné et médecin de nombreux Diables, le pense.

Lieven Maesschalk s'est déjà occupé du cas Jordan Lukaku et exercant à Anvers, il pourra continuer à aider le frère de Romelu à revenir en forme. Mais pour le kinésithérapeute le plus célèbre du Royaume, pas besoin : "Jordan est fit et prêt à jouer. Tout le monde sait qu'il a eu des soucis de genou, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus ; il s'agissait de soucis récurrents", explique Maesschalk à la Gazet van Antwerpen.

"Ce qui est beau avec Jordan, c'est sa confiance en lui : il a toujours gardé confiance, même après plusieurs rechutes. Il travaillait à son comeback, et il revient chaque fois. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à l'Antwerp", affirme-t-il. "Il aura besoin de rythme, bien sûr, mais il arrive dans un club qui lui donnera la chance d'obtenir ce rythme".