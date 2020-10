🎥 Aux bons souvenirs des Anglais

Les Diables Rouges retrouvent, pour la première fois depuis la Coupe du monde, un grand d'Europe, ce dimanche en Ligue des Nations. Un bon test à quelques mois de l'Euro et de bons souvenirs pour Roberto Martinez et ses ouailles.

Longtemps, les Diables Rouges ont fait figure de petits poucets face aux Three Lions, mais cette donne a changé avec la génération dorée du football belge, qui a d’ailleurs envahi la Premier League au cours des 15 dernières années. Le bilan général est d’ailleurs largement à l’avantage de l’Angleterre : 15 victoires pour quatre défaites et quatre partages.

Et pourtant, c’est en favoris que les hommes de Roberto Martinez se déplacent à Wembley, ce dimanche. Parce que la Belgique s’est imposée comme une grande nation du football ces dernières années, mais aussi parce que les Diables avaient dompté, à deux reprises, les Three Lions lors du dernier Mondial, il y a à peine deux ans.

Un match de poules spécial

La première de ces deux rencontres s’était déroulée dans un contexte particulier. Vainqueurs de leurs deux premières rencontres de poules, Belges et Anglais "se disputaient" la première place du groupe à Kaliningrad, le 28 juin 2018. Avec des guillemets, parce qu’avec la France, le Brésil, le Portugal et l’Argentine dans la partie haute du tableau final, la première place était, pour certains, à éviter.

Mais pas pour les Diables. Pas pour ceux qui sont montés sur la pelouse de Kaliningrad. Et certainement pas pour Adnan Januzaj, auteur de l’un des plus buts belges de la Coupe du monde. En conférence de presse, quelques jours plus tard, un journaliste lui avait même demandé si "il était aux toilettes, quand Roberto Martinez avait dit qu’il ne fallait pas gagner cette rencontre".

La suite, tout le monde la connaît, une remontada incroyable contre le Japon, un exploit mémorable contre le Brésil et cette défaite, frustrante, en demi-finale.

#FridayFails - #WorldCup moments!⁣⠀

⁣⠀

🇧🇪 Adnan Januzaj’s opening goal against England was outstanding ⁣⠀

⁣⠀

🕺🏿 So was Michy Batshuayi’s celebration! But for a different reason... 🤣⠀

⁣⠀

🥳 What’s your funniest moment in World Cup history?⠀

⠀

Repost @fifaworldcup pic.twitter.com/4gN13wmcM7 — PomSports (@PomSports) April 10, 2020

Une médaille de bronze historique

Tout ça pour retrouver les Anglais, deux semaines après les avoir domptés à Kaliningrad. Déterminés à aller chercher la médaille de bronze, pour s’offrir le meilleur résultat de l’histoire du football belge en Coupe du monde, et pour finir l’aventure russe sur une belle note, les Diables Rouges ont rapidement pris le match en mains. Thomas Meunier et Eden Hazard ont terminé le travail d’une Coupe du monde qui restera dans toutes les mémoires et confirmé que la Belgique avait l’ascendant sur l’Angleterre. Sera-ce encore le cas deux ans plus tard à Wembley ? Réponse dimanche soir.