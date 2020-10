Robinho signe son retour au pays pour trois francs six sous

Alors que Santos a confirmé samedi le retour au club de Robinho, la presse brésilienne a révélé dans la foulée son étonnant nouveau salaire.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Basaksehir Istanbul, l'attaquant brésilien a signé pour une pige de cinq mois en faveur de son club formateur. Et le moins que l'on puisse dire est que Robinho n'est pas revenu pour l'argent puisqu'il touchera un salaire plus que symbolique, à savoir environ 230 euros par mois.

"Cela a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider sur et en dehors du terrain et de faire revenir le club de Santos au sommet, une place d'où il n'aurait jamais dû partir. C'est une merveilleuse sensation de pouvoir retourner dans le club qui m'a lancé dans le football. C'est là que j'ai grandi. J'ai toujours rêvé d'être un joueur professionnel et Santos a rendu tout cela possible", a confié l'ancien joueur de l'AC Milan, du Real Madrid ou encore de Manchester City.

Robinho touchera en revanche des bonus s'il parvient à atteindre certains objectifs. Son contrat pourrait d'ailleurs été prolongé à l'issue de cette pige avec des conditions différentes.