Premiers mots pour Mukairu avec Anderlecht : "Les ambitions du club seront les miennes"

Anderlecht ne peut pas compter sur Paul Mukairu ce week-end. Il ne sera pas présent pour la rencontre à OHL mais le joueur a déjà dévoilé ses ambitions avec le club.

Mukairu attend avec impatience de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. "Kompany est sympathique et m'a déjà donné quelques conseils. Il sait de quoi je suis capable et sur quoi je dois travailler pour devenir un meilleur joueur. Dans l'ensemble, j'ai apprécié l'approche du club. C'est un grand club, très professionnel, qui donne beaucoup confiance aux jeunes et qui est ambitieux", explique-t-il sur le site du club.

Le jeune homme de 20 ans croit en ses chances. "Je suis un joueur assez puissant et dynamique. J'aime jouer vite et je sais garder un ballon. Mais je suis encore jeune et j'ai beaucoup de choses à améliorer. De nombreux joueurs ont des objectifs personnels. Ce n'est pas le cas pour moi. En ce qui me concerne, les ambitions du club seront mes ambitions. Je ne serai satisfait que si le club est satisfait de la saison".