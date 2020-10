Guardiola vole à la rescousse d'Aguero critiqué pour un geste déplacé

Durant la rencontre, Kun Aguero n'était pas d'accord avec la décision de l’arbitre assistante Sian Massey-Ellis avec qui il a eu une discussion houleuse. L'Argentin l’a ensuite attrapée par le cou, un geste qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux ainsi que les médias anglais depuis hier soir.

Si l'attaquant de Man City n'a reçu aucun avertissement, il est pourtant interdit d’avoir un quelconque contact physique avec un officiel. Alors qu'Aguero est critiqué pour son comportement déplacé, son entraîneur a tenu à le défendre en conférence de presse. "Arrêtez les gars, Sergio est la personne la plus gentille que j’ai rencontrée de ma vie. Cherchez des problèmes dans d’autres situations, mais pas ici", a ainsi réagi le coach espagnol.

"Come on guys. Sergio is the nicest person I ever met in my life. Look for problems in other situations not in this one."