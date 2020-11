Bryan Heynen est de retour : "J'ai eu des mois très difficiles"

Le 23 novembre 2019, Heynen s'est gravement blessé au genou et est resté sur le flanc pendant plus de onze mois. Vendredi, il est réapparu contre Eupen. habitude.

Pendant près d'un an, Bryan Heynen n'a pas joué de match officiel. Contre Eupen, il a immédiatement obtenu une petite demi-heure de jeu. "Cela a été des mois très difficiles pour moi", reconnaît le Limbourgeois. "Je m'entraîne à nouveau depuis un certain temps, et je m'améliore de plus en plus. Ce vendredi, je peux remplacer immédiatement et nous gagnons 4-0, c'est bien".

En raison d'une intervention supplémentaire et d'une surcharge, le retour de Heynen a été reporté à deux reprises. "Mentalement, ce n'était pas facile. Vous devez tourner le bouton à chaque fois et recommencer à travailler pour atteindre un objectif. Heureusement, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part des gens qui m'entourent. C'est aussi grâce à eux que je suis ici. Tout le monde est très heureux pour moi, je peux le dire d'après les nombreux messages que j'ai reçus", a confié le joueur âgé de 23 ans.

"Quand serai-je au top de ma forme ? Difficile à dire. Quand je me sentirai prêt, je le dirai au personnel technique et médical. La semaine prochaine, le derby contre STVV est au programme", a conclu Bryan Heynen.