La FIFA envisage d'encadrer sérieusement le métier d'agent de joueurs

Les agents de joueurs vont peut-être devoir s'habituer à de nouvelles règles : la FIFA, qui réfléchit depuis 2018 à un encadrement plus sévère du métier d'agent, voudrait mettre en place celui-ci dès l'été prochain.

La FIFA a annoncé ce jeudi qu'elle espérait pouvoir mettre en place d'ici à l'été 2021 un nouvel ensemble de règles visant à mieux encadrer les transferts de joueurs et plus particulièrement le rôle des agents. L'objectif : plafonner les commissions de ceux-ci et faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts

Les agents devront à nouveau disposer d'une autorisation d'exercer, disposer d'une assurance professionnelle et ne jamais avoir été condamnés pour faits de corruption, blanchiment, fraude fiscale, abus sexuels ou harcèlement. Leurs commissions seront plafonnées à 6% du montant total du salaire du joueur ou 10% du montant du transfert, motion très contestée par le FAF (Forum des agents de football) qui avait menacé de poursuivre la FIFA en justice sur ce sujet, rapporte L'Equipe.

Plus de triple rémunération

Selon la FIFA, les gros montants peuvent pousser les agents à placer leurs intérêts avant ceux du joueur au moment de prendre une décision, a ainsi déclaré James Kitching, directeur de la régulation du football. De nouvelles instances devrait voir le jour pour limiter les flux financiers douteux et gérer les litiges internationaux.

Enfin, la "triple représentation" devrait être abolie : un agent ne pourra plus être payé à la fois par le joueur et les deux clubs. La double représentation (rémunération par le joueur et le club) restera cependant possible, et cette pratique avait été vivement dénoncée par plusieurs acteurs du monde du football.