🎥 Zlatan manque (encore) un penalty, puis évite à Milan sa première défaite de la saison

Zlatan Ibrahimovic a encore frappé et, grâce à lui, le Milan AC reste invaincu.

Le Milan AC, avec Alexis Saelemaekers en première période, a longtemps vu sa première défaite de la saison en championnat (la deuxième consécutive après celle concédée contre Lille en Europa League) se dessiner. Mais les Rossoneri ont su réagir juste à temps.

❌ | Opnieuw een gemiste strafschop van Zlatan. Hij blijkt toch gewoon van vlees en bloed te zijn. 😱#MilanVerona pic.twitter.com/rnZ0K4cOx7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 8, 2020

Auteur d'un départ canon dans cette rencontre, le Hellas Verone a inscrit deux buts en 20 minutes: Antonin Barak avait ouvert le score, l'autobut de Davide Calabria a permis au Hellas de doubler la mise. Un autre autobut, de Giangiacomo Magnani avait rendu espoir à Milan avant la pause.

Mais rien n'a semblé tourner pour les Milanais en seconde période. Zlatan Ibrahimovic a manqué un penalty, Davide Calabria s'est vu refuser un but. Et c'est finalement le Suédois qui a surgi dans les arrêts de jeu pour offrir le point du partage au Milan AC (2-2). Les Rossoneri restent invaincus en championnat et conservent leur fauteuil de leader.

❌ mist een strafschop

✅ scoort de gelijkmaker diep in blessuretijd



Zlatan geeft nooit op. 🍷#MilanVerona pic.twitter.com/IY0Ye2A19Z — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 8, 2020

Victoire pour Denayer et Lyon

En France, Jason Denayer était titulaire avec l'Olympique Lyonnais dans le derby contre l'AS Saint-Etienne. Et si l'OL a pris le premier but (un CSC d'Anthony Lopes), les Gones ont réagi après la pause pour s'imposer grâce à un doublé de Tino Kadewere, sur deux assists de Maxwel Cornet (2-1).