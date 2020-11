Antoine Griezmann : "On n'était pas dedans"

Entré en jeu à la 57e minute à la place de Wissam Ben Yedder, l'attaquant âgé de 29 ans (83 sélections et 33 buts) n'a pas réussi à porter l'équipe de France contre la Finlande (0-2) ce mercredi à l'occasion d'une rencontre amicale.

Antoine Griezmann a toutefois refusé de s’alarmer après la défaite des Bleus, et se dit déjà focalisé sur le choc de la Ligue des Nations, prévu contre le Portugal samedi.

"Compliqué. On a eu deux ou trois occasions avec Marcus (Thuram). S’il les met au fond, ce n’est pas le même match. Mais on n’était pas dedans et eux étaient bien organisés derrière. On a eu beau mettre du monde, on n’a pas su provoquer des occasions ou créer du danger, donc il faut regarder ce qu’on a fait de mauvais et penser à samedi", a souligné l’attaquant du FC Barcelone face aux caméras de la chaîne M6.