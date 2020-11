Même sans Suarez et Neymar, ce Uruguay - Brésil a tout de même de la saveur

C'est le choc de la nuit ! Le coup d'envoi, c'est pour minuit pile !

L’affiche de cette 4e journée de qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Amsud met aux prises l’Uruguay au Brésil. Sur les dernières compétitions internationales, la Celeste a été éliminée lors des quarts de finale de la Coupe du Monde par la France et de la Copa America par le Pérou. Dans le cadre de ces éliminatoires, l’Uruguay a démarré par un succès face au Chili (2-1) avec des réalisations de Suarez et Gomez. Bien partis, les Uruguayens ont connu un revers surprenant en Equateur (4-2), malgré deux nouveaux buts de Luis Suarez. Le nouveau joueur de l’Atlético Madrid s’est de nouveau mis en évidence lors de l’excellente prestation face à la Colombie mais il sera forfait face au Brésil, positif à la covid-19. Lancée par un but de Cavani qui revenait en sélection, l’Uruguay a surclassé la Colombie (3-0) grâce à son efficacité.

De son côté, le Brésil a remporté la dernière Copa America et poursuit sur sa lancée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Seleçao a débuté par une large victoire face à la Bolivie (5-0) et a ensuite enchainé au Pérou (2-4). Lors de la journée précédente, les Brésiliens ont souffert mais ont assuré l’essentiel face au Venezuela (1-0). Bobby Firmino de Liverpool a été l’unique buteur de cette rencontre et permet à sa sélection d’occuper seule la tête de ces qualifications. Convoqué dans un premier temps, malgré sa blessure, Neymar a finalement rejoint Paris pour se soigner. Ce forfait s’ajoute à celui de Philippe Coutinho, également blessé.

