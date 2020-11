Losada admiratif : "Je suis fier de la progression de Rapha"

Douze matchs, 9 buts, 8 passes décisives : les chiffres de Raphael Holzhauser sont plus qu'impressionnants. L'Autrichien est le métronome du Beerschot d'Hernan Losada, qui se réjouit de sa progression.

Hernan Losada le sait : Raphael Holzhauser (27 ans) est son joueur le plus important. Résultat : l'Autrichien a carte blanche au milieu de terrain, et en profite. "Sa progression est impressionnante, surtout quand on voit d'où il vient. Rapha vient de loin. Il jouait à peine aux Grasshoppers Zurich avant d'arriver ici, dans un club qui avait été relégué", rappelle l'entraîneur du Beerschot.

"Et quand il est arrivé ici, il a directement su qu'il pouvait évoluer en D1A. Ses progrès sont fantastiques à voir et me rendent fier en tant que coach", se réjouit Losada. "J'ai vu son talent et ses qualités dès le premier jour. Il fallait créer le bon environnement pour que ses qualités s'expriment et pour qu'il atteigne son meilleur niveau ; je pense avoir fait les bons choix à ce niveau".

Soulier d'Or ?

Holzhauser est devenu l'un des favoris naturels pour le trophée de Soulier d'Or, mais Hernan Losada évacue le sujet : "Ca n'est pas dans sa tête. De toute façon, c'est à vous de décider (sourire). Qu'il le gagne ou pas ... Ca ne change rien".