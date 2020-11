Les premiers pas compliqués de Doku avec Rennes: "Il n'est pas encore connecté"

Après 7 rencontres sous le maillot de Rennes, Jérémy Doku se cherche encore et c'est bien normal.

Cet été, Jérémy Doku a quitté le Sporting d'Anderlecht pour rejoindre le Stade de Rennes. Le journal l'Equipe a fait la balance du transfert du Diable Rouge, qui se cherche encore.

Depuis son arrivé, Doku a disputé sept rencontres: quatre en Ligue 1 et trois ne Ligue des Champions. Il n'a pas encore réussi à marquer un but ou donner une passe décisive. " L’ailier belge a un profil trop particulier pour s’insérer en quelques semaines dans son équipe qui, faute de temps entre les matches, ne s’entraîne plus vraiment ".

L'ancien Anderlechtois a été recruté par les Bretons pour remplacer Rafinha, parti à Leeds. "Mais sportivement, on ressent plus la perte de Raphinha dans l’animation offensive que l’apport de Doku, qui peine assez logiquement. Il était remplaçant à Chelsea en C1 (défaite 3-0), conséquence de premières sorties brouillonnes qui ont confirmé son principal défaut actuel: le joueur belge n’est pas connecté au collectif".

Cependant, le quotidien français ne tire pas la sonnette d'alarme pour le moment; "Une période d'adaptation faisait partir du programme".