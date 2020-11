Mikel Arteta cherche la taupe à Arsenal

Après la révélation dans la presse anglaise d'une altercation entre David Luiz et Dani Ceballos, Mikel Arteta compte bien sanctionner la source de la fuite.

Lors d'un entraînement cette semaine, Dani Ceballos et David Luiz en seraient ainsi venus aux mains et auraient dû être séparés. Un incident comme il en arrive souvent dans un club et qui aurait dû rester confidentiel, mais l'information a fuité dans les médias anglais. "Il ne s'est rien passé de grave, ce sont des choses qui arrivent à l'entraînement. Ca n'a pas à être révélé. Je vais trouver d'où ça vient", affrme Mikel Artera en conférence de presse.

"Cela va totalement à l'encontre de mes attentes et il y aura des conséquences pour le coupable. Nous avons besoin de confidentialité et de calme", estime l'entraîneur des Gunners. Dix ans après Knysna, Arteta cherche donc à son tour la taupe du vestiaire.